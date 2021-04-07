美日擬推印太版一帶一路抗華　菅義偉或訪印度菲律賓

日本首相菅義偉將於本月16日訪美，與美國總統拜登在白宮舉行首腦會談。據報，美日擬推出印太版「一帶一路」計劃，透過制訂指引，支持印太及其他地區發展高品質的基礎建設，以抗衡中國。另有日媒指，菅義偉考慮於本月底出訪印度與菲律賓。

菅義偉與拜登希望在會談中達成協議，加強基建合作抗衡中國的一帶一路倡議，並討論推動印太地區的高速5G無線網絡與潔淨能源技術。《日經亞洲》報道指，日美希望制訂一個可供各大組織與企業遵循的明確框架，藉此贏得區內各國的信任，並在與中國爭奪印太影響力時取得優勢。

報道指，日美提出的指引範圍將涵蓋投資的先決條件、執行計劃的制度，以及培養當地人才的建議事項。日美也將制訂採購標準與維修規範，以將技術外流的風險減至最低。與2017年的諒解備忘錄相比，今次提出的基本框架所允許的投資金額更高。美日除了可能合作打造智慧城市，相關基建計劃亦擬用來協助對抗氣候變化，成為會談重點之一，同時考慮在其他國家推廣下一代電池技術與氫能發電。

日本放送協會另報道，菅義偉考慮緊接訪美行程，在本月底至下月初的日本連假期間，出訪印度與菲律賓，但仍要視乎新冠疫情再作最終決定。他希望透過首次與這兩國的領袖面對面會談，加強實踐印太地區的自由開放。