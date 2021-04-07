台漢光軍演本月兵推7月實兵　假想大陸今年內攻台

台灣的國防部周三（7日）召開記者會，公布今年漢光軍演事宜，包括電腦兵棋推演於本月23至30日進行，實兵演訓則於7月12日至16日舉行。台媒稱，此次漢光兵推是假想大陸今年內武力攻台。由於受新冠疫情影響，台軍去年及今年連續2年未邀請美國觀摩團赴台參與漢光軍演。

台國防部表示，今年「漢光37號」電腦兵推演習，以每日連續24小時「複合式兵棋推演」方式進行，以最嚴苛的敵情假想，由攻擊軍模擬敵軍攻台的各種可能行動，實施防衞作戰推演與驗證。

至於實兵演訓，將依照敵軍武力攻台的可能性假定，演練「戰力保存、整體防空、聯合制海、聯合國土防衞」等作戰進程，在台灣海空域、外島地區，執行三軍聯合防衞作戰實兵操演，熟悉戰場環境、作戰任務與防衞計劃，藉此強化「聯戰指揮機制」、「聯合戰力發揮」及「全民總力」運用等，加強軍隊整體防衞作戰能力。

官方未公布戰備道操演的地點，以及海巡艦參與操演的課目，但台媒稱，戰備道起降操演極可能安排在屏東縣佳冬鄉佳冬戰備道，海巡署安平艦也可能「平戰轉換」實施反艦導彈射擊訓練。台軍去年受新冠影響僅動員約1,000名後備軍人參與漢光演習，今年疫情受控，將動員超過8,000名後備軍人參加。

此外，台灣中科院今日起進行火炮射擊，外界猜測是增程型雷霆火箭和天弓三增程型導彈，地點是九鵬基地到蘭嶼外海及花蓮外海海域。與此同時，大陸解放軍運城號導彈護衞艦周二（6日）清晨出現在蘭嶼東方70海里、向北行駛，另一艘疑似解放軍電子偵察船今晨5時許出現在蘭嶼西南方約36海里、向南航行。台軍回應，正嚴密監控台海空域的解放軍軍機活動，目前狀況正常。