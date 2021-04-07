Telsa拍司機駕車情況　內地官媒斥私隱不容侵犯

美國全國運輸安全委員會（NTSB）早前批評電動車生產商特斯拉（Tesla），讓車主利用測試版的完全自動駕駛系統（FSD）在公路測試，引起安全疑慮；其後又爆出該系統透過車內攝像鏡頭監視司機的駕駛狀況，私隱堪憂。內地官媒周二（6日）批評車內私隱「不是你想採就能採」，而Tesla北京公司周三（7日）則回應，該車內鏡頭在中國並未開啟。

Tesla始創人馬斯克不久前表示，將收回一些車主的FSD測試版試用權限，原因是該些車主在使用該功能時，沒有對道路情況給予足夠的關注，並承認是透過車內攝像鏡頭監視司機。事件引發嘩然，外界擔心司機私隱恐被非法取用。

本月初，有Twitter用戶上傳一段Tesla車內攝像鏡頭拍攝的影片，畫面的清晰度和色彩豐富程度均超出不少人預期，車上司機和乘客的舉動，基本上都能看得一清二楚。雖然Tesla解釋該鏡頭的用途主要，是記錄車主在測試FSD系統時的行為和注意力集中情況。但有消費者認為，車廂是一個相對私密的空間，如果有攝像鏡頭對着自己，會覺得不自在；有網民甚至質疑，攝像鏡頭拍攝的畫面恐傳回Tesla的伺服器。

內地官媒周二透過微博發表評論，認為車內安裝攝像鏡頭，客觀上或許能在保證司機和車輛安全等方面帶來便利，但無論如何都不能以個人資訊和私隱為代價。Tesla北京公司周三透過微博回應指，目前在北美以外的市場並沒有開啟該車內攝像鏡頭。即使在美國，車主也可自由選擇是否開啟使用。該公司又強調，其電動車配備全球領先安全等級的網絡安全體系，以保障用戶私隱。