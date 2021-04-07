中紀委持續打貪　北京市教育委員會副主任投案

中紀委周三（7日）再通報多則打擊貪腐消息，包括北京市教育委員會副主任張洋、前吉林省衞計委主任隋殿軍，均涉嫌嚴重違紀違法而受查。此外，中央第十督導組進駐湖南，全省立案審查調查129名政法系統幹部。

據北京市紀委消息，中共北京市委教育工作委員會委員、北京市教育委員會副主任張洋，涉嫌嚴重違紀違法，已主動投案，目前正接受紀律審查和監察調查。張洋早年是一名教師，2003年4月起歷任豐台區教委人事科副科長、科長，豐台區委辦公室常務副主任、豐台區政府黨組成員、區政府辦公室主任，豐台區委教育工委副書記、豐台區教委主任等職務，去年1月至今任北京市委教育工作委員會委員、市教育委員會副主任。

據吉林省紀委消息，前吉林省衞計委黨組書記、主任隋殿軍，涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。隋殿軍早年曾任長春中醫學院附屬醫院副院長、黨委書記等職，2001年7月起歷任吉林省衞生廳黨組成員、副廳長，吉林省食品藥品監督管理局黨組書記、局長，吉林省衞生廳黨組副書記、廳長，吉林省衞計委黨組書記、主任，2016年1月吉林省人大教育科學衞生委員會主任委員，省人大常務委員會委員，2018年2月退休。

中紀委周二（6日）刊文指出，大發展大建設時期常發生腐敗問題，特別是資金資源密集領域，舉例稱僅去年金融系統有9,420名違紀違法人員被處分、中國兵器工業集團有限公司前黨組書記兼董事長尹家緒受查，因此要加大重點領域和關鍵環節反腐力度，並加大對政法系統腐敗懲治力度，嚴懲濫用職權、徇私枉法行為。