林佳龍交書面辭呈　蔡英文提台鐵3大改革方向

台鐵太魯閣號列車出軌造成多人傷亡。台灣的交通部長林佳龍周三（7日）出席台灣的立法院交通委員會報告時，表示除了向台灣的蔡英文總統和行政院長蘇貞昌提出口頭請辭外，已於周二（6日）提出書面辭呈。另蔡英文周三出席民進黨中常會會議，會前提出台鐵3大改革方向，勢在必行解決台鐵組織文化問題、長期財務虧損和可持續經營的模式。

國民黨立委洪孟楷在立法院展示有關工程設計圖及文件，指承建商在地盤施工時，需設置安全防護措施，避免雜物掉落路軌，影響行車安全，相關費用已納入當局行車安全防護措施費項目中。洪批評，當局早知路軌防護措施不足，惟未有落實防護設備。林佳龍則否認見過有關上述文件，但承認路軌邊坡防護措施均未防山泥傾瀉等問題，有必要檢討。

民進黨中常會會議舉行前，與會人士全體起立默哀1分鐘，蔡英文表示，台鐵2018年發生普悠瑪事故後，行政院對台鐵提出144項措施，經過2年時間已經處理109項，剩下的仍需時處理，會逐步完成。目前需加強台鐵內部組織功能調整，改變層層上報再層層下達的處理模式，提升台鐵管理效率和安全性。

當局需解決台鐵長期虧損的財務，造成龐大財務負擔等。當解決上述兩大問題後，台鐵才可做到良好管理，提升安全要求，有更大空間討論可持續經營模式。