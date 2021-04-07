憂工程逾期罰款　前員工爆李義祥曾偷工減料

台鐵發生嚴重出軌事故，台灣的運輸安全調查委員發現有其他車輛或吊車進入地盤，懷疑並未停工。該工程進度當時已達99%，僅剩部分工作未完成，承建商疑因擔心未能及時在限期內完工，或遭每日罰款12萬元（新台幣，下同，約3.3萬港元）。李義祥前員工周三（7日）向台媒爆料，李曾在台鐵工程偷工減料，也不在意工人施工安全，又拖欠員工工資。

運安會表示，案發時工地現場不只李義祥的工程車在場，且工程車當時仍在啟動狀態，明顯並非停工。台媒周三則爆料稱，根據承建商簽訂的合約規定，工程僅延至本月下旬，廠商擔心違約每日會被罰款1.2億元（約3,300萬港元）合約金額的千分之一費用。李男被指因此鋌而走險偷偷施工，最終釀成憾事。

台法務部長蔡清祥周三表示，目前案件偵辦方向，除了過失致死罪之外，包括有無涉及違反政府採購法等其他案情部分，花蓮地檢署已展開調查，包括廉政署及調查局，已進行相關金流及採購過程的調查，也已查扣相關文件，做好證據的保存。

一名林姓前員工表示，5年前跟李義祥負責台鐵花蓮和平段邊坡工程時，他曾被要求偷工減料，原定用300支3米長的錨釘，改用1米半的錨釘；工人用的安全繩原規定是2條，但只準備1條。員工亦曾被對方以各種名目苛扣工資，曾有1個半月工資、約4萬多元（約1.1萬港元）仍未獲得。