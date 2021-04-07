台網紅假捐款鞠躬致歉　道歉文被發現抄襲惹爭議

台灣太魯閣號列車造成大量死傷，早前有網紅吳政翰疑藉此製造話題，假裝捐出巨額且公開收據，結果被拆穿只是「偷圖重用」，同時揭發他並非某航空公司的空服員，偽善的一面遭公諸於世。吳男周二（6日）父母陪同公開道歉，期間4度鞠躬請求原諒。當眾人以為吳誠心悔改之際，卻又有網民指出道歉文某部分是抄襲他人的，立即再度掀起第2輪討伐。

20歲的吳政翰事後關閉Facebook及Instagram，並且召開記者會向涉事的財團法人台灣關愛基金會及星宇航空公司道歉。他解釋只想借收據邀請各界人士愛心捐款，空服員一事則是因從小熱愛有關航空相關事物，才自稱是星字航空的員工。他強調自己不是要增加知名度，未來會做慈善彌補過錯，吳的父母表示已向上述兩方道歉，強調他們不會逃避責任。

誠意拳拳的他隨即再被網民發現，道歉文的最後一段某部分「作為成年人，我應當對自己的行為負責，要有擔當。我本人將深刻反思自己的錯誤，並以實際行動來彌補自己的過錯。」與大陸U19國青隊足球員陶強龍去年發表的道歉文一樣，導致大眾對其聲明毫不接受。