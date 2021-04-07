去年全國起訴涉嫌網絡犯罪14.2萬人　同比增近5成

最高檢周三（7日）公布，去年全國檢察機關起訴涉嫌網絡犯罪14.2萬人，同比上升47.9%，網絡詐騙及賭博犯罪佔最多。

數據顯示，去年利用網絡實施的詐騙和賭博犯罪佔網絡犯罪總數的64.4%，包括冒充公檢法人員詐騙、交友詐騙、退款詐騙、信用卡貸款詐騙、刷單詐騙等，還有為賭博網站洗錢的「跑分平台」、擾亂網絡市場秩序的「惡意刷單」等案件。

最高檢披露，規模龐大的地下黑灰產業密切配合，為網絡犯罪持續「輸血供糧」，成為上述犯罪繁發的重要原因。網絡犯罪往往形成較為固定的犯罪利益鏈條，即上游為犯罪團夥提供技術工具、收集個人信息等；中游實施詐騙或開設賭場等網絡犯罪；下游利用支付通道洗錢。近四分之一的網絡詐騙是在獲取公民個人訊息後才實施實施針對性的詐騙，侵犯公民個人訊息已成為網絡犯罪黑灰產業的關鍵環節。

此外，網絡犯罪分子呈現「三低」（低年齡、低學歷、低收入）特徵，例如一些在校學生受利益誘惑出售個人銀行卡、電話卡，為網絡犯罪提供幫助；部分低收入群體或失業、無業人員被「高薪兼職」誘惑，入職詐騙集團擔任業務員，或出租銀行卡、收款二維碼等，為網絡犯罪推波助瀾。