無視停工令續投煤發電　市府罰台電2000萬新台幣

台灣電力公司的3號燃煤機組，早前被廢除操作許可證，惟廠方日子又以生煤發電，台中市政府環保局稽查後證實屬實。惟台電周二（6日）收到市政府發出的裁處書後仍未停工，結果被依空污法加重至罰款2,000萬元（新台幣，下同，約547萬港元）罰款，並將負責人函送司法機關偵辦。台電周三（7日）反駁，自己是在合理程序下調度，並無違法。

市府環保局稽查後發現，3號燃煤機組以柴油預熱但未有燒煤，因此處罰300萬元（約82萬港元）及命令停止運作，並在周二下午將裁處書至台中火力發電廠（中火）或及台電公司。但直至晚上7時，該機組發電量已達10%，因此環保局再前往視察，發現機組更投煤運作，以每小時28噸投煤發電，爐溫已超過攝氏430度。

台中市長盧秀燕周三表示，中火下風處的彰投雲南區的部分檢測站，自周二起便錄得「橙色提醒」或「紅色警戒」的空氣品質不佳等級，若持續啟動機組或加重中南部地區的空氣品質。她重申，全台供電目前仍然充裕，不理解台電為何要重開3號燃煤機組，同時呼籲中央政府向市民説明。台電則斥市政府浪費行政資源，公司絕對會採取行政救濟、捍衞權益。

隸屬行政院的環保最高主管機關環保署撤銷上述300萬元罰單，但立即遭市政府及法制局批評，署方未向行政院報請就自行撤銷處分，因此該決定屬無效行政處分，而台電至今亦無提出許可申請。同時指摘環保署嚴重損害權力分立及地方自治權，批評中央立場錯亂。