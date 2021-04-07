花9.9萬人民幣紋「大刀眉」　內地女：不敢上班

浙江省杭州市蕭山區袁女士去年在當地一家美容店，先後花共9.9萬元（人民幣，下同，約11.9萬港元）紋一對「風水眉」，誰知出來的效果竟對「兩把大刀」，累她連上班也不敢。

袁女士早年曾紋過眉，但一直不太滿意。去年5月她在一家美容院認識了一名主管，對方當時聲稱要在原有的基礎上修改有難度，但可以幫忙找最好的師傅來做，並給她開價6萬元（約7.2萬港元）。袁女士表示只要能把眉毛改好，花點錢也沒關係。

之後美容店找來一名上海來的師傅，誰知效果令袁女士非常失望。她表示修改後的眉不但「像兩把大刀一樣又黑又粗，而且還有高低」。她指當時幾乎想哭出來，回家不敢告訴家人，又不敢上班，怕被當作笑話。

袁女士之後找美容店理論，雙方協議由同一名師傅免費替把眉毛洗掉，而為了整體效果，又替她把紋的眼線也洗掉，卻需收取洗眼線費用。結果袁女士再花了3.9萬元（約4.7萬港元），但洗了三次之後，她仍是不滿意效果，還給眼眉留下疤痕。

袁女士最後再不相信美容院，並要求退還所有費用。該美容院主管則解釋，自己曾跟該上海師傅一起學習，於是介紹給袁女士，但之後紋眉的價錢卻是二人自行商定，她沒有參與。至於袁女士提出退費的要求，美容院表示已退還5萬元（約6萬港元），其餘款項因為交了該上海師傅，需要進一步溝通處理。事件其後已向當地衞生部門反映，將由主管部門介入調查。