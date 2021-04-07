台獲19萬劑阿斯利康疫苗　將開放予防疫及航空業人員接種

台灣早前通過世衞全球獲取疫苗機制（COVAX），獲得英國藥廠阿斯利康及牛津大學共同研發的新冠疫苗。台灣的中央疫情指揮中心指揮官陳時中周三（7日）宣布，為加速疫苗接種，下周一（12日）起開放防疫人員、航空機組員等12.5萬名第二、三類對象接種。

陳時中表示，近日收到首批阿斯利康疫苗共19多萬劑，預計下周一完成檢驗封緘，但因疫苗效期只到5月31日，能否趕在效期內接種完畢，成為一大考驗。他坦言，接種情形很難預測，會視接種狀況朝向積極開放的方向計劃。

針對阿斯利康疫苗在歐洲頻傳血栓不良事件，陳時中表示，台灣至今都沒有證據顯示須停止、暫緩接種阿斯利康疫苗，未來除非有明確證據證實疫苗與不良事件的關聯性，才會考慮停止、暫緩接種或對特殊族群設限。

指揮中心亦宣布，自周六（10日）起，具英國、南非或伊斯瓦蒂尼旅遊史之入境旅客，恢復防疫旅宿或1人1戶之居家檢疫措施，毋須再入住集中檢疫所，後續仍落實7天自主健康管理。指揮中心副指揮官陳宗彥表示，已收到勞動部計劃「疫苗接種假期」，目前研議方向朝「有薪假」決定，但細節需要經跨部會討論後才能確定。