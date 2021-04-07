手機App以色情直播誘網民聚賭　涉案600億人民幣

安徽馬鞍山市警方周三（7日）表示，當局近日斬斷一個以淫穢表演誘使網民參與網絡賭博的犯罪鏈條，涉及賭客10萬餘人、涉案資金600餘億元（人民幣，下同，約724.3億港元）。涉案集團帶領女主播利用色情直播吸引人氣，而幕後老闆躲卻在境外暗中操控。

警方表示，去年3月接獲網民舉報一款名為「櫻花直播」的手機App涉嫌網絡招嫖、賭博等違法犯罪活動。經查該App是一款提供色情直播和賭博等「黃」、「賭」犯罪的視訊聊天軟件，在馬鞍山某公司機房一台服務器提供下載鏈接。人氣女主播日均訪問記錄高達兩萬餘、充值記錄過萬元。

調查中警方發現，「櫻花直播」背後有龐大的人員組織系統，以公司模式營運，分為境外組織、業務推廣、資金結算、淫穢攬賭等團夥。警方近日展開收網行動，隨着境內疑犯悉數到案，警員獲悉資金結算團罰與境外股東唐某曾有聯繫，追查後掌握唐某的真實身份，發現他正身處菲律賓，去年底回國投案自首。

唐某歸案後警方以其為突破口查明了境外所有股東身份，相繼拘捕9人，並查明了「櫻花直播」背後母公司老闆的真實身份。截至目前，警方共拘捕66人，當中包括10名賭博網站股東，共搗破4個資金結算團夥、5個推廣團夥，凍結涉案銀行卡3,200餘張、賭資7,000餘萬元（約8,450萬港元），案件還在進一步審理中。