台富商勾結官員案　司法部門認定39人違法失職

台灣佳和集團董事長翁茂鍾不當接觸司法界案，台司法院及法務部周三（7日）公布第二波的調查報告，認定前大法官蔡清遊以及26名法官有違法失職的情況，另共計有11名檢察官、調查官及其親屬涉案，當中包括前法務部長曾勇夫。

司法院指出，蔡清遊擔任司法院刑事廳長及大法官期間，接受翁及其辯護人飲宴招待屬違法失職，但不屬重大問題，不須司法懲戒。另法官鄭小康多次收受翁贈送的襯衫，期間仍擔任翁案審判長，未有迴避，判決後還聯繫翁，違法失職情節重大，需移送監察院審查。另外25名法官雖有行政懲處的必要，但均已超過懲處權行使期限。

另法務部長蔡清祥指，時任高檢署檢察長及最高檢察署主任檢察官的吳英昭與翁案無關，但其配偶疑有購買翁公司的股票，將交由原任職機關續行查處。另時任最高檢察署主任檢察官的曾勇夫，因涉及與翁飲宴或收受襯衫較頻繁，交由其所屬或原任機關首長進行職務監督。

案件源於監察院去年8月通過彈劾前公務員懲戒委員會委員長石木欽，並調查石、翁二人交往過程中的不當接觸，期間發現牽連層面廣泛，要求司法院及法務部展開調查。翁的27本筆記中，詳細記載1996年至2013年期間，與過百名司法院、法務部、調查局及警政署官員的交往過程，猶如現代版《官場現形記》。