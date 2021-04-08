國際科學家促更嚴謹調查新冠疫源　沒中國參與也可

24位來自歐洲、美國、澳洲、日本的國際科學家和研究員，周三（7日）發表公開信，指世界衞生組織與中國所作的新冠病毒溯源調查報告，未有對疫情源頭提供可信的答案，因此需要對此進行更嚴謹的調查，就算有否中國的參與也可以。

信中指出，世衞與中國的聯合調查被政治玷污，又指研究的結論是根據沒有公開的中國研究，但關鍵紀錄及生物樣本「仍沒有取得」。起草公開信的美國智庫「大西洋理事會」（The Atlantic Council）資深研究員孟天行（Jamie Metzl）說：「他們的出發點是：為求得到中國最低限度的合作，盡量遷就對方。」他表示，國際或須執行「B計劃」，在沒有中國參與的情況下進行最有系統的調查，又指中國應該公開資料，以證明實驗室洩漏病毒的假設不成立。

世衞上周二（3月30日）公布新冠病毒溯源研究聯合專家組的報告，認為在眾多可能性當中，以新冠病毒透過動物直接傳予人類、通過中間宿主引入、經「冷鏈」食品包裝傳播均有可能，但實驗室洩漏病毒則為「極不可能」。世衞總幹事譚德塞則對於專家組表示在中國「要取得原始資料遭遇困難」表達關切，期待未來的合作調查，中方能夠「更適時和廣泛分享資料」。