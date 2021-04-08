女警被已婚學長霸凌長達1年　反遭長官處分調職

台灣台北市警察局北投警分局一名馬姓警員，涉嫌霸凌一名剛畢業女警長達1年，藉學長身分強逼交往，遭拒絕後竟強拉對方到分局旁的崗哨，向其臉部潑灑飲料，辱罵並逼下跪5分鐘、再拉扯防彈背心。女警一度崩潰卻遭長官處分及調職，現仍在精神科就診。士林地檢署偵結後，近日對馬男提起公訴。

案件指，馬男案發時擔任北投警分局警備隊警員，見女警不熟警察守則，於是偷看其手機照片，發現她手臂有紋身後，以此要脅交往。女警知道馬男已婚，且是分局「問題人物」斷然拒絕。惟馬男從2019年5月開始，不斷騷擾女警，曾一晚內撥打200通電話，又到其寢室外踢門。同年9月，馬男更脅迫女警到崗哨前不斷辱罵，期間沒同僚理會，只有路人在旁看戲，過程持續30分鐘。

女警指控，事發後分局督察組草草了事，整個職場霸凌持續1年，卻在案件尚未釐清，先以影響警譽將她調整至其他分局，等於坐實了兩人有曖昧。面對其他同事異樣眼光，她為維護清白，自己請律師遞狀到地檢署提告。

檢方調查後，已起訴馬男涉嫌犯公然侮辱部分；檢方近日針對強逼下跪、徒手拉扯穿在身上的防彈背心，以及同年5月強行拿走女警包包部分，依強制罪提起公訴。