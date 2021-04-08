台女腰痛求醫慘遭性侵　醫生辯稱「陰道調整法」

新北地檢署不採信張男的說法，決定起訴。

台灣新北市某復健科診所一名張姓院長，早前為女病人治療腰痛期間，竟將手伸進病人陰道內性侵；受害人向丈夫泣訴後，決定報警。張男事後聲稱當時想實施「陰道調整法」，新北地檢署為此特意向物理治療師公會求證，綜合各項指控後，不採信張的說法，近日依權勢性交等罪嫌起訴。

受害人於2019年10月起因腰背疼痛，前往張男診所求醫。未料治療多次後，張竟利用受害人的信任，在去年2月25日治療期間，要求對方脫下褲子，伸手性侵得逞，並用手機拍下女子下體和臀部。受害人回家後愈想愈不對勁，向丈夫反映後，決定報警。

檢方調查時，張男辯稱曾告知受害人會實施「陰道調整法」，對方並未拒絕，且此療法在文獻上也可考證。惟物理治療師公會指出，陰道筋膜治療並非台灣認可的治療法，主要針對膀胱炎和頻尿症狀，雖能減輕背部疼痛，但非常見療法，且治療前須獲得病患同意，現場也要有其他醫護在場。

檢方指出，女病患在治療後精神受創、情緒不穩，甚至出現畏懼異性的狀況，連經過診所也會害怕，因此綜合女病患狀況及其丈夫指控等證據，認為張男有性侵女病患的事實，依權勢性交罪、妨害秘密罪將他起訴。