台糖公司限令拆屋還地　村民抗議︰簡直是土匪

台灣台東縣鹿野鄉瑞豐村數十名村民周三（7日）聚集在新豐社區信仰中心聖豐宮前廣場，抗議台灣糖業公司（台糖）限令他們今年6月30日前拆屋還地。75歲村民陳儀隆表示，他家世代在該塊土地上耕作，從小便在當地長大，台灣當局當年僅一紙公文，便把村內9成土地撥歸台糖，如今還限期拆屋還地，形容「簡直是土匪」。

陳義隆質疑，他們世代在該處耕作，逐步開墾土地，惟當局在1946年僅一紙公文，便把村內土地登記為「台糖地」，批評台糖從未在當地種過1根甘蔗，「憑什麼說土地是他們的？」他又指，自己長久以來都是民進黨支持者，無法理解民進黨再度執政，卻忘記基層農民的「切身之痛」，當年大力疾呼土地正義，言猶在耳，呼籲當局不要當選後就坐視不管。

村民當天在廣場上，拉起橫額抗議。縣議員陳宏宗、立委劉櫂豪服務處代表、鹿野鄉代會主席李維順及民眾黨台東縣主委陳品樺均出席聲援，要求台糖依公地放領條例還地。

台糖花東區處則表示，他們只是管理單位，當年也未參與土地事宜，如今只是依規定處理，民眾意見會向總公司反映，再由總公司決定如何處理。