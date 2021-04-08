歐洲復播後首宗投訴　CGTN被指迫維族女童自白

法國媒體主管機關「法國最高視聽委員會」（CSA）周三（7日）證實，已接到針對中國官媒中國環球電視網（CGTN）的第一宗投訴，該宗投訴譴責CGTN播出維吾爾女童被迫自白的畫面。

關注亞洲人權議題的非政府組織「保護衞士」（Safeguard Defenders）作出今次投訴，它在周一(5日）公布的新聞稿中表示，已經代表維吾爾人阿布都熱依（Mamutjan Abdurehim）和來自德國的中國族裔政策學者鄭國恩（Adrian Zenz）兩人，向CSA及美國聯邦通訊委員會（FCC）提出申訴。

阿布都熱依目前流亡澳洲，他周二接受法國媒體訪問時表示，2015年底他的妻子帶孩子回中國處理證件，未料不久後妻子便被關新疆的再教育營，他已好幾年沒有孩子和妻子的音訊。阿布都熱依譴責CGTN說他拋家棄子，更重要的是，他覺得該電視台強迫他10歲的女兒穆赫利斯（Muhlise）受訪，並將畫面播出，是侵害人權的行為。

據報在穆赫利斯接受美國傳媒採訪並在鏡頭前哭訴想念父母後，CGTN隨即對穆赫利斯一家進行「反報道」，並指控美媒「打擾」了穆赫利斯一家，而穆赫利斯向CGTN所說的內容，也與之前向美媒說的相互矛盾。

至於鄭國恩，這名德國學者過去幾年來一直批判中國在新疆進行文化、種族清洗，導致自己也成為中國制裁的對象之一。他指控CGTN污衊他宣傳不實言論，卻不給他回應的權利。

今年2月初，中國環球電視網在遭到英國通訊管理局（Ofcom）撤銷牌照後，轉向CSA提出申請，並於3月3日獲得播放執照，使其能於全歐復播；而有鑑於CGTN引發的風波與爭議，CSA宣布消息時曾承諾將「特別注意CGTN是否遵守法規要求」。而CSA在周三表示，已經確認接獲保護衞士的投訴，目前正在進行調查，並重申CGTN受到密切觀察，並須尊重法國法律規定的相關義務，又指若出現違法情事，CSA將出面干涉。