男子扮醫生警察等11角　詐騙女友逾40萬元人民幣

浙江嘉興一名徐姓男子，為了騙取女友錢財，在她手術過後以術後跟進為由，用醫生一角與其聯絡騙取術後費用。但徐某事後又假扮多達11個角色，以微信與對方聯繫詐騙，受害人報警後才得知是一場騙局。平湖市公安局以詐騙罪將疑犯刑拘，據悉涉案金額超過40萬元（人民幣，下同，約47.6萬港元）。

徐男因辭職後沒有收入，難以支撐兩人開銷，眼看女友小婷（化名）做手術，就心起歹念藉此騙財。他自去年6月起就以「甲醫生」的身份，以回診名義讓小婷傳身體照查看術後康復進度，後來收取4,300元（約5,113港元）中藥費；「乙醫生」隨後聯絡她，謊稱甲將其身體照放網上後被捕，但可以找「律師」處理，再被騙取2.4萬元（約2.9萬港元）律師費用。

她之後聽從所謂的醫生及律師意見，為疏通「處長」、「所長」、「檢察官」以加快辦案效率，不惜貸款及向親友借錢。徐男的「叔叔」後來更說徐某家工廠失火，其父需要保釋金，於是前前後後共騙了40萬元。因男友一直出面交涉，因此小婷對男友很是信任。

徐某犯案期間為求袋袋平安，通過扮演的角色要求小婷刪除聊天記錄，並換掉對方的手機，試圖瞞天過海。小婷到最後真的沒錢才報案，警方通過帳號鎖定了徐某，在網吧內將他拘捕。