全職主婦遭夫提離婚訴訟　獲93萬人民幣家務補償

山東省高級人民法院微信公號周三（7日）公開一宗離婚調解訴訟的結果。一名丈夫指控當全職主婦的妻子出軌，並提出離緍，但女方反指遭男方家暴。經法官調解，最終男方同意給女方93萬元（人民幣，下同，約112萬港元）。

該案由山東煙台市芝罘區法院審理。原告朱姓男子與被告劉姓女子於2009年經人介紹相識並結婚，婚後育有一子一女。劉女誕下子女後便辭去工作，全職在家照顧子女，生活費由朱男每月支付。朱男指劉女婚內出軌，且對方賦閑家中亦不做家務，因雙方觀念差異巨大致感情破裂，故請求法院判決兩人離婚。

庭審中，劉女否認出軌，反指導致夫妻感情破裂的原因是朱男對其不信任，並長期施以家暴。審理期間，法官要求朱男停止暴力行為，並在沒有證據的情況下，停止誣衊劉女「出軌」，並勸說男方給予女方補償。最後朱男承認錯誤，雙方亦達成調解，內容是雙方同意離婚，一對子女分別由朱男和劉女分別撫養，而後者可獲前者支付上述金額的補償費，但婚內兩人共同購買的房產權益、登記在朱男名下的汽車和銀行帳戶存款，均歸朱男所有。