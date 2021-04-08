放寬金融業准入壯大自貿區　內地提22條特別措施

國家發改委、商務部近日聯合發布，放寬海南自貿區市場准入特別措施的意見，當中提到支持證券、保險和基金等行業在當地發展。

據國家發改委網站周四（8日）消息，有關特別措施共22條，涉及5大不同領域，包括醫藥衞生、金融、文化、教育及其他重點領域。在創新醫藥衞生領域市場准入方式方面，意見支持展開互聯網處方藥銷售；支持國產化高端醫療裝備創新發展；加大對藥品市場准入支持；全面放寬合同研究組織准入限制；支持高端醫美產業發展；優化移植科學全領域准入和發展環境；設立海南醫療健康產業發展混改基金。

意見提出優化金融市場准入和發展環境，包括加強數據信息共享，為農業全產業鏈建設提供金融支持，鼓勵保險機構配套展開農業保險服務。在促進文化方面，除鼓勵文化演藝產業外，還有發展網絡遊戲產業。竟見又支持國內知名大專學院在海南建立國際學院，鼓勵當地大力發展職業教育。

其他獲點名放寬准入的重點行業領域還包括，商業航天、民用航空、體育、種植業等。另意見亦支持新能源汽車充換電基礎設施建設和運營，以及展開鄉村旅遊和休閒農業創新試點。