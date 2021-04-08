公安局監控近700美國人　包括政府人員巨企高層

中國上海市公安局一個安全數據庫去年底遭黑客入侵，被揭局方大規模監控新疆維吾爾人及外國人。美國《紐約郵報》周三（7日）指，近700名美國人過去幾年在上海入境中國時，亦遭局方另列名單記錄姓名、出生日期和護照號碼，包括美國政府人員、巨企管理層、名人歌手。中國駐美大使館及美國國務院暫未回應報道。

報道指，事件涉及697名美國公民，他們由2018年至2020年間通過浦東國際機場入境中國，當中有來自金融、技術和生物醫藥等領域的高層，包括蘋果公司、微軟、通用電氣醫療集團、藥廠輝瑞和美銀美林等。另還涉及多名美國大學的研究人員或教授，包括上海紐約大學一名管理層，也有美國國務院國際組織事務局一名職員、一名經常奔波加州和南韓兩地的紀錄片女導演。

格林美音樂獎得主、美國R&B女歌手亞香緹‧道格拉斯（Ashanti Shequoiya Douglas）也在名單上，資料顯示她是在2018年8月入境中國，其經理人未有置評。部分被記下資料的相信只是普通遊客，包括學生以至9歲小童。

報道引述專家指，美國等各國政府都有針對懷疑恐怖分子或重犯的監察名單，但中方收集及儲存的數據針對一般外國遊客。目前未知中方為何記錄有關美國公民的資料，未肯定是刻意選擇監控對象列入資料庫，還是屬於更廣泛監控行動中的一部分。智庫澳洲戰略政策研究所高級分析師、中國監控問題專家霍夫曼（Samantha Hoffman）形容，任何入境中國的外國人都可能被中方監視。