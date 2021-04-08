工程車2晶片尋獲含關鍵對話　非法勞工副駕駛遭羈押禁見

台鐵太魯閣號上周五（2日）發生嚴重出軌事故後，台運安會周三（7日）找到工程車第2塊行車紀錄儀晶片。運安會主委楊宏智周四（8日）證實，晶片的錄音中可聽到工程車司機李義祥與助理駕駛「阿好」的關鍵對話。花蓮地檢署調查發現，阿好是李男聘請的越南籍非法勞工，檢方將阿好帶返調查後，周四以其有逃亡事實及勾串、滅證之虞，向法院申請羈押禁見。

李義祥案發後聲稱，自己單獨駕駛肇事工程車前往地盤，但運安會曝光車輛的行車紀錄儀中發現，另有同行的副駕駛。李男被指以低薪，違法聘請年約26歲的「華心好」，外號「阿好」，來台已有4年至5年。

楊宏智當日赴立法院交通委員會列席報告，表示晶片錄到當時處理工程車卡在草叢時的「很關鍵的對話」，李義祥與阿好討論工程車因為操作不當卡在草叢中，後面的處理方式，討論如何以挖泥機將工程車拉上來，對話約幾十秒。現場也發現遺落在斜坡上、隧道內的挖泥機吊帶。楊宏智續指，挖泥機有沒有去拉工程車，運安會都有掌握到。

警方周三在花蓮市中山路附近將阿好帶返調查，認為他是共同被告之一。另檢方曾要求工程合夥人林長清以事件關係人的身份帶回事發現場，協助還原當天現場狀況。