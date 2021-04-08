美陸台軍機頻現台西南空域　吳釗燮稱民眾要有保衞決心

美陸台局勢升級，3方軍機同時出現在台灣西南空域，解放軍航母遼寧艦近日在台灣周邊海域舉行訓練。台灣的外交部長吳釗燮周四（8日）在立法院外交委員會表示，台海局勢已緊張一段時間，台方必須持續觀察敵情威脅，更重要的是民眾一定要有保衞台灣的決心。

美國前國務卿蓬佩奧卸任前宣布取消台美交往限制，吳釗燮表示，台美交往限制還在程序中，未取消，美方最近在調整，但美方透過許多實際行動打破不合時宜部分，比如在世界各地的台美外交官在彼此的官邸會面。

被問及台灣的正副總統、行政院長、外交部長、國防部長往華府是否解禁，吳釗燮強調，此不在原本台美交往準則中，若有實質必要的雙邊互訪，台方會爭取。吳釗燮強調，感受到不論美國或其他國家，對台灣支持與力度愈來愈明顯與強勁，「不管其他國家怎支持，我方自我防衞也是自身責任」。

有軍事專家表示，台海周邊相關空中和海上的活動都非常頻繁，解放軍在西南空域活動明顯增加，美方偵察機從去年下半年開始，愈趨貼近陸方領空進行偵查。另美媒曾引述蘭德高級國防事務分析師奧赫曼內克（David Ochmanek）等官員報道稱，美軍近年曾進行兵推，結果顯示若大陸出兵台灣，數分鐘內即可「團滅」台空軍，同時美軍太平洋空軍基地也會受到攻擊。