研究指科興疫苗對巴西變種病毒50%免疫　接種首針14日後見效

巴西布坦坦研究所與中國北京科興控股生物技術公司，合作研發「抗2019冠狀病毒疾病疫苗」、即「克爾來福」（CoronaVac）疫苗，巴西聖保羅大學早前對該款疫苗作研究分析，周四（8日）公布結果稱，科興疫苗對巴西變種病毒P.1有50%的免疫效用，這項初步結果在接種第1劑14天後獲得證實。

研究分別為聖保羅大學醫學院附設綜合診所醫院的醫護，和位於亞馬遜州的醫療衞生人員接種疫苗，結果顯示接種兩劑科興疫苗，能夠降低感染比率五成至七成三。大學醫學院安排逾兩萬名醫護注射兩劑科興疫苗，發現完成接種第2劑的半個月後，醫院員工的確診病例較市內新增病例，平均減少50.7%，而在5星期後，更減少73.8%。

科研人員強調，研究目的是了解疫苗在人群中產生的實際效用，而非臨床試驗的有效性。亞馬遜州另安排6.7萬名醫療衞生人員接種疫苗，發現該疫苗對P.1的免疫效用與臨床試驗中顯示的有效性相同，巴西仍可繼續使用此疫苗控制疫情。

研究人員周三（7日）表示，在聖保羅州內發現1種可能混合P.1和南非變種病毒株的新變種病毒株，新病毒更易傳播，更能逃離感染者的免疫系統。另自今年1月至今，巴西已有近2,145萬人至少接種第1劑疫苗，佔總人口的10.13%，其中9成使用科興疫苗。