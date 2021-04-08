台軍疑洩外島部署反隱形戰機雷達　傳國防部長震怒

台灣軍方旗下媒體早前刊文附圖報道一艘登陸艦，將一輛車載雷達系統運往澎湖。美媒其後引述該報道稱，該由中山科學院改良研發的雷達系統，可用於探測解放軍殲20隱形戰機。據指美國在台協會（AIT）對事件表達關注，台國防部長邱國正為此震怒。大陸媒體亦有報道此事，但指台軍部署是「花冤枉錢」。

台國防部旗下《青年日報》於上月26日一篇報道，內容介紹海軍中平艦執行馬公運送補給任務，過程中與登陸艇隊合群艇配合，順利將車輛運送上岸。報道所附照片並解釋該款車輛，但有外國軍事航空新聞網站指出，照片中車輛為中科院研發的被動式雙基雷達車。

其後美媒跟進發表評論文章，被動雷達不會發射電磁波，能夠被動檢測來自不同輻射源的反射雷達信號，台軍於澎湖部署該款雷達系統，是為針對解放軍的殲20隱形戰機。報道又稱，解放軍空軍目前僅擁有一款隱形戰機，規模較小。分析認為，要是台軍成功偵測並擊落解放軍的隱形戰機，就能阻止解放軍輕易進入台空域進行斬首行動。

據了解，事件經外媒報道後，台國防部長邱國正要求徹查並追究失職人員責任。有台媒更引述國防部官員稱，事件恐牽連上百人。其後台灣媒體向國防部求證，國防部表示將由海軍出面說明。海軍周四（8日）下午回應稱，報道並非事實，目前未針對事件進行專案檢討，也無人受處分。

消息傳到大陸之後，當地有報道質疑台軍於澎湖部署該款雷達系統的效用。報道指出，澎湖列島距離大陸不足100海里（約185公里），這距離意味解放軍甚至不需要動用昂貴的導彈，只需使用遠程火箭炮便可以直接打擊澎湖島上的目標。而澎湖地勢以丘陸和平原為主，難以為雷達提供掩護，更是非常容易被打擊的目標。報道認為，台方如此部署，與其說是增強軍力，不如說是打腫臉充胖子。