台現首宗接種AZ疫苗嚴重不良反應　全身多處瘀斑入院

莊人祥在記者會上介紹接種疫苗的狀況。

台灣周四（8日）出現首宗接種英國牛津大學和藥廠阿斯利康研發的新冠疫苗後，出現嚴重不良反應，一名20多歲男子接種後第5天，身體多處出現瘀斑，到醫院求診。疫情指揮中心發言人莊人祥同日在記者會上，指AZ疫苗於預防效果和染疫後嚴重性方面，效益大於接種後發生不良反應的風險，呼籲民眾評估風險後再接種。

疫情指揮中心發言人莊人祥指，該名男患者目前相關檢查、數值均正常，也恢復良好，未認定為血栓事件。 截至周三（7日），台灣共接種2.75萬劑AZ疫苗，接獲9宗不良事件通報，當中8宗為非嚴重不良事件。

指揮中心認為，目前的科學證據，尚未有具體明確的風險因素應將血栓列為AZ疫苗的「極罕見」副作用，但接種仍「利大於弊」。衞福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎指，將繼續接種AZ疫苗，做好更安全的配套措施，包括告知疫苗施打的潛在風險，民眾接種前需與醫生討論評估相關風險後再接種。

台灣透過COVAX獲配19.92萬劑AZ疫苗，目前由衞福部食藥署進行檢驗封存，自本月12日起擴大接種範圍，包括中央及地方政府防疫人員、台灣航空機組員、國際商船船員、防疫車隊司機、防疫旅宿實際執行居家檢疫工作的前線人員等高危工作者。