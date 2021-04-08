內政部保留青天白日「國徽」　促國民黨改黨徽

台灣立法院早前通過政黨時代力量立委的提案，要求內政部兩個月內評估更改青天白日「國徽」的必要。內政部周四（8日）發表報告，指「國徽」與國民黨黨徽相似，黨國不分的時代已經過去，要求國民黨適度修改黨徽。

報告指，青天白日「國徽」運用廣泛，在國際上有一定識別度；它與國民黨黨徽類似，亦有歷史因由。惟現時政黨大量增加及向多元化發展，政黨徽章應該適應時代變遷，並在尊重「國徽」下適度調整。相反，「國徽」有凝聚國人情感莊嚴意涵，不應輕易修改。

報告又指，「國徽」應用廣泛，三軍統帥旗、青天白日勳章、三軍各類旗幟、三軍五校校旗、儀隊旗、海巡、消防及警察各類旗幟等，均印有「國徽」，修改並非單純涉及法律或耗費大量公帑重新設計，需要考慮可能造成內部爭議、擴大意識形態衝突，甚至可能影響台灣國際活動空間。

國民黨反問執政民進黨是否支持國徽及認同中華民國，並問時代力量是否認同內政部的決定。國民黨斥執政黨在台鐵太魯閣號列車出軌意外死者頭七的悲痛日子，不思痛定思痛，檢討過失，仍舊執迷於意識形態符號操作，視人命如草芥，形容是最深沉的悲哀。