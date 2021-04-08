13歲少女自稱被強姦　家人為掩口費逼「私了」

山東日照市一名13歲安姓少女近日在網絡上傳自拍短片，聲稱被騙出席飯局，期間更遭一名40多歲中年大叔強姦，家人得悉後為了20萬元（人民幣，下同，約24萬港元）「掩口費」，竟對其施暴。惟安的父親反指女兒「謊話連篇」，只承認曾有人拿10萬元（12萬港元）給安的祖父。目前，警方已介入調查。

安女聲稱，她上月25日受某人邀請出席飯局，卻被灌醉強姦。該大叔事後更透過一名潘姓中間人，恐嚇她與家人不要聲張，要求私了；其父親收取了潘某20萬元「掩口費」，惟安不同意私了，結果遭家人毆打。安還提到，此次已非首次被強迫與他人發生性行為，去年也遭遇類似事情，惟潘某同樣是中間人。

事後，安女搬到契姐盧女士家中居住。盧女士指，他們家上月29日曾遭一夥人上門威脅，安的手機被奪走，她才得知性侵一事。她和安女其後到派出所報案，警方已受理並立案。

對此，安的父親表示，他與妻子離婚後，女兒「跟着社會上的人學壞了，非常叛逆」。針對女兒是否曾被強姦，安父含糊其詞，最初回答「這事我沒參與，我不清楚」，後來又稱「是，也可能應該有吧，她（安女）自己也是謊話連篇的」。他承認，事後曾有人拿10萬元給安的祖父，對方聲稱「事情有誤會，要息事寧人」，又質疑盧女士只是試圖敲詐。