官媒斥椰樹集團宣傳低俗　申請「國宴飲料」商標遭駁回

海南椰樹集團形象近年來遭政府及官媒認定為低俗，該集團一直澄清反駁，惟未見成效。集團早前就申請「國宴飲料」商標與國家知識產權局起行政糾紛。內媒周三（7日）報道，法院認為會對社會公眾產生不良影響，因此駁回原告的訴訟請求。

椰樹集團早前被官媒批評廣告的宣傳風格低俗，不但使用浮誇的廣告語「從小喝到大」、搭配前凸後翹的美女圖片推銷椰汁，疑似暗示豐胸效果；其後更被工商局認定相關廣告妨礙公共秩序或違背社會良好風尚，罰款20萬元人民幣（約23.8萬港元）。此外，集團廣告使用「小黃站」的視覺風格，與某些不健康網站高度契合，完全無視健康表現形式及法定義務，被稱為低俗廣告界「老油條」。

本案中的爭議商標「椰樹 YeShu Coconut China State Banquet Beverage 及圖」，集團認為屬於延伸性商標，可整體翻譯成「椰樹椰子中國國宴飲料」，不會造成混淆和誤認，不存在欺騙性。惟判決書指出，商標違反了《商標法》的相關規定，因含有中國名稱「China」，若指定使用在復審商品上，會容易造成公眾不良影響，因此駁回註冊申請，另外2個商標「從小」及「喝到大」則正在申請當中。