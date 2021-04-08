25歲罹難者遺體修復長達4天　母親︰一看就是我們家孩子

台鐵太魯閣號列車上周五（2日）發生出軌事故，周四（8日）是罹難者的「頭七」。其中設籍台東縣的25歲罹難者卓思潔，因頭部下顎以上全消失，只剩後腦掛着一層皮膚，令遺體修復難度高，幸搜救過程中尋回其臉皮，修復團隊花了4天終完成修復。卓的父母當天見到修復完整的愛女遺體，一時潸然淚下，稱「一看就是我們家的孩子，非常像」。

在事故發生後，罹難者遺體修復工作落在「76行者遺體修復團隊」之上，團隊發言人王薇君周四指出，思潔的家人當天帶女兒回家時，卓母說「一看就是我們家的孩子」，然後牽着思潔的手講了好多話，此景也讓團隊為之鼻酸。

卓母感謝團隊想方設法讓女兒的遺體更完整，還說思潔實在太頑皮，讓團隊花了這麼久時間才修復完畢。王則表示，畢竟思潔也是20幾歲的孩子，就頑皮一下沒關係，反倒是團隊感到不好意思，讓家屬等那麼久。卓母則指︰「沒關係，這也是等最後一次了。」

王薇君續指，團隊已修復超過30具遺體，目前還剩7具受創較嚴重的尚待修復，包括兩名美籍人士，而修復中的包括陳佳欣、網紅吳享哲、消防員黃法喆，預計周六（10日）前可修復完畢。