微博大V涉教唆炒樓兼非法集資　7部門聯合調查

廣東深圳市住建局等7部門周四（8日）聯合通報，因應有網民舉報微博大V「深房理」存在違法違規炒房行為，為維護房地產市場秩序及金融管理秩序，決定對「深房理」涉嫌違法違規線索展開聯合調查，如確認有涉嫌犯罪線索，將移交警方依法處理，並把調查處理結果向社會公布。

通報指，針對有網民反映「深房理」教唆炒房市民通過弄虛作假、隱瞞真實情況，或提供虛假證明材料等方式騙取購房資格，一經查實，當事人將被列入失信名單並受聯合懲戒，住建部門亦會停止其購買或承租保障性住房、停止公積金貸款資格等。至於網民反映「深房理」以合資入股、眾籌等名義，向不特定對象募集資金用於購房，並承諾返還收益，涉嫌非法集資，當局將依法調查處置。

關於網民舉報反映「深房理」提供「一條龍」服務，教唆協助借款人騙取信貸資金違規用於購房的問題，金融監管部門將納入「防止經營用途貸款違規流入房地產領域聯合排查行動」作為重點線索核查。另對於執法檢查中發現的「深房理」涉嫌虛假廣告行為，市監部門將依據《廣告法》等法規查處。目前，該案正在調查處理中。

另對於「深房理」通過其公眾號、聊天群組發布虛假不實信息的行為，網信部門一經查實，將依法依規採取暫停相關帳號服務，或關停相關帳號等處罰措施。