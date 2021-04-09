美參院下周同日兩場聽證會　討論重要法案抗華

美國參議院兩個委員會下周三（14日）將舉行聽證會，在同日分別討論兩個旨在抗衡中國的重要法案，它們都由民主共和兩黨共同支持。

參議院消息人士周四（8日）透露，外交關係委員下周三將審議《2021年戰略競爭法案》（Strategic Competition Act of 2021），授權政府採取外交和戰略倡議，抵抗中國正在擴張的全球影響力。草案全長283頁，提出美國必須鼓勵盟友下更多工夫監察北京「咄咄逼人的獨斷行為」，此外每個聯邦部門及機構也應指定一名高級官員，負責協調對中國的戰略競爭政策。對於一些設置了中國軍事設施的國家，法案亦擬限制美方對它們的援助。

該法案除應對中國的經濟競爭，亦支持人道及民主價值，例如美方會因應中國對待新疆維吾爾人情況，及支援香港民主等原因，對中國實施制裁。法案又強調需要「優先進行軍事投資以令美國在印太地區達到政治目標」，國會必須確保適當分配聯邦預算到與中國競爭的戰略需要之上；台灣在法案中會被視為美國印太戰略的重要部分，擬提升與台灣的夥伴關係，不應限制美台官方的接觸。審議具潛在國安風險金融交易的美國外商投資審查委員會（CFIUS），其職責也會擴大。

參議院商務委員會下周三也會就去年已提出的《無盡前沿法案》（Endless Frontier Act）舉行聽證會。該法案的目標是5年內撥款1,100億美元（約8,580億港元）推進美國的科技發展，以應對中國的競爭。聽證會將研究能夠強化美國創新生態系統（innovation ecosystem）的可能行動，包括增加國家科學基金會（National Science Foundation）經費；促進科學、技術、工程與數學（STEM）方面的成長和多元化；改善技術轉移；以及投資在對區域性的創新中心。

特朗普時期的科技政策辦公室首長德勒格邁爾（Kelvin Droegemeier）、聖母大學教務長米蘭達（Marie Lynn Miranda）及密西西比州立大學等的教職員，將會出席商務委員會的聽證會。

參議院民主黨領袖舒默亦希望立法提振美國半導體產業，國會的幕僚估計，這連同《無盡前沿法案》可能共需2,000億美元（約1.56萬億港元）撥款。