不堪獨力撫養3年幼弟妹　年輕女子跳河輕生獲救

內地近日上映的電影《我的姐姐》，劇情講述一對失去父母的同父異母姊弟的親情故事。現實中，一名年僅20歲的女子小劉，因父母異離而獨力養活3名年幼弟妹。上月她因為不堪壓力，在浙江杭州跳河輕生，幸及時獲救。周三（7日）有消息指當地婦女組織正了解情況，並將提供協助。

事發於上月23日上午9時許，小劉在杭州西聯橋跳河，當地公安接報後迅速趕往現場。警員當時發現身穿藍色上衣、淺色牛仔褲的小劉漂浮在河面上，於是立即下水，並在現場市民幫忙下將小劉成功救起。據警方事後了解，來自雲南人的小劉，因為父母早年離異，自十多歲開始便出來打工賺錢養活2名妹妹和一名弟弟。小劉告訴警員自己已非第一次尋短，又向警員展示手腕上無數因割脈留下的疤痕。

小劉其後被送往醫院救治，在警員的開導下，她的情緒也逐漸平靜下來，又答應會珍惜生命，不再自殺。內媒周三向杭州下城區東新街道辦工作人員了解，小劉所在的杭州拱墅區皋亭社區工作人員當日趕到現場時，她已被送院，其後再由舅父接走。該工作人員表示，由於小劉屬於社區內的流動人口，暫不清楚可提供哪些協助。

杭州市公安局下城區分局政治處工作人員則向記者稱，小劉家中確實存在問題，已經按照流程向上級反映了她的情況，目前區婦聯會已接手。而杭州市下城區婦聯工作人員則表示，小劉目前情緒不穩定，暫不接受捐助，後續會根據其需要提供幫助。該工作人員又稱，小劉父母在事件中負較大責任，還在了解情況。