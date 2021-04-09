男生錯手殺死霸凌者遭判囚　律師︰典型正當防衞

貴州福泉市21歲男子陳泗瀚，近7年前因不忿被同學李小東等人霸凌，遭李等人圍毆期間，錯手用刀刺死李小東，最終被法院判囚。至周四（8日）假釋期結束後，陳泗瀚終於刑滿，惟他一點也不高興，坦言︰「我的人生軌迹已回不去。」

案發於2014年4月30日，當時就讀中三、成績優異的陳泗瀚回校排隊準備買早餐時，一名男生故意用腳踩他，還叫囂「我喜歡踩，所以就踩」。陳出手把對方推開，結果遭李小東、金威率眾圍毆，更恐嚇陳「放學別走」。陳從同學口中得知，李等人喜歡隨機選人毆打立威，陳只是被選中的一個。到午休時，李再向陳挑釁，要求一人拿一把刀對殺。

陳泗瀚回家吃午餐時，向表哥、表姊告知事件原委，表哥便叫他下午放學時不要獨自離開，等他前來接送。未料，學校當天提前放學，陳走到校門時，被李小東及金威強行帶走。陳致電表哥求助，但未待表哥趕到，便有一名男生把折刀塞進陳的口袋中，然後李小東等人便開始圍毆陳。

陳泗瀚憶述，李小東突然拿出折刀刺向他，他舉起雙手格擋後，便轉身逃跑，惟他不知道其手上的折刀已刺中李的胸口。李追上幾步後不支倒地，送院後證實死亡。陳的後背亦被刺傷，事後被送院治療，一度被下達病危通知書。

案件一審時，法院認定陳泗瀚被毆打的過程中，主動拿刀刺向李的胸部，且陳明知與李打架會發生傷害後果，仍主動邀約並備刀，在主觀上有追求傷害對方的動機和故意，最終判處陳有期徒刑8年，並賠償15.2萬人民幣（約18.3萬港元）。雖然陳的父母為兒子上訴，惟二審仍維持原判。幸陳在獄中獲減刑，去年提前獲得假釋。

陳的辯護律師林麗鴻認為，此案不但是典型的正當防衞案，更呈現了校園暴力最悲慘的一種結局，強調︰「我不惜一切代價，就是因為他代表太多人了。」惟陳泗瀚坦言，就算改判，我的人生軌迹也回不去了，「更多是自責、後悔。如果那天稍微冷靜一點，可能很多事情就不會發生」。