內地多21宗確診　明年國產疫苗產能料達50億劑

內地周五（9日）公布新增21宗新冠肺炎確診病例，8宗新增本地個案均來自雲南。中國疫苗行業協會會長封多佳近日披露，明年中國新冠疫苗年產能將達到約50億劑，而在今年底前近7成人有望陸續接種。

雲南過去一日新增的確診個案，分別為2男6女，年齡由26至47歲，一人為泰國籍，其餘均為中國人。全部患者均在瑞麗市第二輪全民核酸檢測中發現，已即送往定點醫療機構接受隔離治療和觀察。全國其他地方同日新增輸入確診分別為廣東4宗、上海3宗、陝西2宗，以及北京、山西、福建和湖南各一宗。至今內地累計90,386人確診，當中4,636人病亡。

據內媒周四（8日）報道，在由北京大學舉辦的「新冠疫苗與疫苗產業國際化」研討會上，封多佳表示中國國產新冠疫苗在國內的使用量超過了1.3億劑，而出口數量也超過了1億劑，涉及百多個國家。中國的疫苗製造能力已佔全球產能約一半。科興控股（香港）有限公司總經理楊光則在會上指出，目前科興疫苗的年產能已達20億劑，國內還有不少疫苗企業也在朝着年產能10億以至20億劑規模邁進。