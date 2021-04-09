美軍兩棲艦隊入南海　歐美官員倡加強與台來往

南海局勢持續升溫，繼美國海軍羅斯福號航母打擊群於周日（4日）駛入該海域後，北京大學海洋研究院的南海戰略態勢感知計劃（SCSPI）平台於周四（8日）表示，美軍馬金島號兩棲艦隊正駛入南海，美軍印太司令部同日在官方社交帳號發布艦上官兵的訓練畫面。另在一個網上論壇上，歐美官員提出與台灣加強來往。

SCSPI指出，馬金島號兩棲攻擊艦和聖地牙哥號兩棲船塢運輸艦，周三（7日）晚至周四凌晨從印度洋經馬六甲海峽進入南海；衞星影像顯示聖地牙哥號在前，馬金島號在後。美軍印太司令部周四在Facebook發布馬金島號艦上官兵進行射擊訓練，指該兩棲艦隊與美國海軍陸戰隊第15遠征隊正位處第7艦隊行動區；這次行動按原定計劃部署，旨在維護自由開放的印太地區。美國太平洋艦隊潛艇司令部亦在Twitter發文稱，美軍維珍尼亞級主力攻擊潛艇伊利諾伊號，已駛離美軍珍珠港—希卡姆基地，並按計劃部署到印太地區。

另外，近期中國大陸與西方就新疆問題互相制裁官員，進一步加強歐洲對台灣問題的關注。在周四由華府智庫布魯金斯研究所舉行的網上論壇，歐洲議會對華關係代表團團長比蒂科費（Reinhard Butikofer）表示，歐洲必需清楚主張反對大陸以武力統一台灣的立場，也應廢除歐洲官員不能與台灣領導人會晤的部分限制。

美國白宮中國事務高級主管羅森伯格（Laura Rosenberger）指出，美國按照「一中政策」與台灣維持非官方關係，但認為美國應與民主盟友合作，擴大台灣國際空間並參與國際組織，在更多合作領域互相往來。