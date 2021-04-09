美報告指中西方競爭加劇　未來易生衝突

美國國家情報委員會周四（8日）發表《2040年全球趨勢》（Global Trends 2040）報告，指疾病、貧富懸殊、氣候變化及國與國之間的衝突，將在未來數十年帶來更大挑戰，中國與以美國為首的西方國家聯盟競爭加劇，未來更容易發生衝突，地緣政治環境更加不穩。

這份每4年一次發表的報告，評估政治、經濟、社會和其他趨勢，會怎樣影響未來20年的國家安全環境，旨在協助決策者與人民為一系列可能發生的情況作準備。報告指出，中國與西方可能因軍事力量轉移、人口結構、技術、治理模式分歧等加劇競爭，顯然會為安全情勢帶來影響，大國恐施加更大影響力，不但會削弱國際合作，亦會導致地緣政治環境更動盪。中國料將繼續挑戰西方的秩序，部分國家的政局出現更多紛擾，而網絡趨勢亦將加劇政治及文化分歧。

報告提到，氣候變化、疾病、金融危機與技術破壞等挑戰，未來幾乎在每個國家都可能更頻密及嚴重，在全球社會形成壓力並帶來災難性的衝擊。應對氣候變化挑戰方面，各國需要採取艱難的適應措施，如興建雨水存庫、加固防波堤等；氣候變化亦將加速正在增加的全球遷徙活動，中國與西方的技術創新和合作，是應對氣候變化等挑戰的關鍵。

報告又指，新冠肺炎已導致逾300萬人死亡，是二戰以來最大的全球破壞事件，影響可能會持續數年。新冠疫情暴露並擴大了各國間醫療保健能力的差異，增加部分國家的債務，並讓民族主義與兩極政治更明顯，擴大社會不平等現象，亦反映部分國家公民不信任政府及國際合作失敗，恐拖慢消除貧窮、疾病與性別不平等的進度，甚至逆轉情況。