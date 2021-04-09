女子闖課室控訴曾遭男教師迷姦　警方稱15年前已撤案

內地一名女子周二（6日）突然闖入廣州從化區廣東水利電力職業技術學院的課室，當眾指控正在授課的男老師，2006年曾下藥迷姦她。從化警方周三（7日）通報，案件早於2006年已認定為沒有犯罪事實，撤銷立案。

網傳影片顯示，34歲女子黃巧珍周二上午10時許衝入課室，稱46歲男老師戴貞標當年約她到宿舍，給她喝有迷姦藥的酒，繼而性侵她。她在課室大叫：「女生們千萬要注意，不要喝他給的水，他過手的飲料，他會下藥！」戴貞標見狀打電話報警，同時要求學生幫忙報警，聲稱黃巧珍擾亂教學秩序。戴貞標後來離開課室，黃巧珍向在場同學派發內附聲稱「被強姦」過程的舉報信。

警方稱，2006年4月30日，正在江西贛南師範學院科技學院就讀二年級的黃巧珍報警稱，4月18日晚被戴貞標在宿舍內迷姦。贛州警方當日調查後認定事件不實，撤銷案件。而她本周二闖入課室擾亂正常教學秩序，被處以警告的行政處罰。黃巧珍則稱，廣東水利電力職業技術學院領導已向其承諾停止戴貞標的教學工作，戴則回應「一切以學校發布的官方消息為準」。

江西贛南師範學院科技學院周三回應，黃巧珍疑似有精神問題，畢業後多次無理取鬧，「拿她也沒辦法，將視情況作出回應」。不過有內媒報道，當年警方撤案後，該校出於人道主義考慮，給予她30萬元人民幣（約36萬港元）困難救助金，要求她刪除網上不實資料，不再發表被強姦的言論，但她拒絕並一直投訴，追蹤戴貞標到廣東。