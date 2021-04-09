台駐美代表指美重視印太穩定　料延續對台軍售政策

台灣駐美代表蕭美琴周四（8日）與當地華文媒體會面，指美國拜登政府十分重視印太地區和平穩定，亦重視與支持台灣安全的立場，預料美國對台軍售常態化的政策將會延續，並根據台灣的需求與建軍目標推進。

蕭美琴表示，拜登政府對外關係特別是印太地區政策日趨明確，與美方溝通期間感受到拜登團隊重視印太地區和平穩定。她指，美台軍事與安全領域的合作互動持續，未因美國政府過渡交接受影響，也不預期會有影響，美方對台灣安全重視與支持的立場，會反映在未來的各項軍售上。

對於有傳下周在華盛頓舉行的美日首腦峰會將納入討論台海安全的重要性，蕭美琴表示，這是延續美日安全保障協議委員會對台海的重視，也反映美日當下關注整體印太地區。對於美日聯合聲明納入台海重要性是否符合台灣利益，她指台灣一向認為區域和平穩定攸關生存，要加強不對稱作戰與自我防衞能力，並爭取國際持續關注和支持台灣安全。

蕭美琴又談及全球晶片供應不足的問題，指台灣半導體在全球供應鏈上扮演關鍵角色，各國都希望在供應鏈韌性與穩定上持續與台灣合作，台政府協調維持供應鏈韌性，提出半導體供應鏈政策需求、廠商期待法案、投資誘因與補貼。她預期，台美在這方面的交流會非常頻密，因科技產業供應鏈對雙方都十分重要。