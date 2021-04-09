意大利阻華企收購半導體公司　斥中國不公平競爭

意大利總理德拉吉周五（9日）表示，政府最近阻止一間中國企業收購一間意大利半導體公司，強調支持擴大對意大利企業的國家保護，並把該國允許干預外資收購行為的黃金權力法（Golden Power）擴展到汽車和鋼鐵行業。

德拉吉表示，政府在最近一個案例中決定動用黃金權力法，一間中國公司原定要收購一間意大利半導體公司，最終被叫停，但他沒有透露相關公司的名稱。他形容，阻止這場收購的決定是「常識」，又指半導體短缺迫使很多汽車公司去年減慢生產，因此它已成為一個戰略領域，其他行業亦出現類似情況。

德拉吉又稱，支持經濟發展部長焦爾傑蒂（Giancarlo Giorgetti）較早前的呼籲，把黃金權力法擴展到汽車和鋼鐵行業，指這些規則在必要時必須使用。焦爾傑蒂稱，中國不公平競爭行為的影響力被低估，已導致歐洲很多公司倒閉及職位流失，汽車和鋼鐵行業因其戰略性質，特別需要支援措施。

意大利政府於2012年通過並實施黃金權力法，規定政府有權干預並阻止外國資本對意大利特定領域的收購行為，以保護能源、交通、通訊等戰略領域企業設施和國家資產。該國2019年11月再通過網絡安全法，把5G領域納入黃金權力法範圍。