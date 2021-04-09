中海油渤海油田起火　3人失蹤

中國海洋石油集團有限公司位於渤海灣正在生產的蓬萊19-3油田，周一（5日）發生井噴起火事故，緊急疏散近百人。官方指，火勢翌日（6日）已撲滅，暫未有原油泄漏造成環境污染，但至今仍有3人失蹤。

中海油周五（9日）發公告稱，旗下中海石油（中國）有限公司天津分公司蓬萊19-3WHPV平台V29井，周一傍晚在鑽井過程中發生井湧，有淺層氣溢出，公司第一時間啟動應急響應，隨即進行壓井作業處理，但過程中井噴失控着火。據指平台現場火光熊熊，冒出滾滾黑煙，周圍海面上還有數隻船徘徊。

當時平台上有102人，成功撤離99人，但仍有人下落不明。該公司已派出救援船、直升機和無人機全力搜救失蹤者，並開展溢油排查工作，在該平台周圍放置圍油欄。雖然官方稱已撲滅火種，但有媒體指大火已連燒數天，平台上的設施嚴重損毀。中海油料事故最多影響今年60萬桶原油產量，約佔其全年產量的0.1%，其他影響有待評估。

涉事油井是一個在產新井，於2020年投產。而蓬萊19-3油田過去亦曾發生多次事故，其中在2011年6月17日發生井湧事故，導致大量原油和油基泥漿溢出入海，導致周邊約6,200平方公里的海域受污染，共造成16.83億元人民幣（約20億港元）海洋生態損失。