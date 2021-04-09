曾被迫拍認罪片　瑞典維權人士於各國投訴CGTN違規

瑞典人權活動人士達林（Peter Dahlin）發起人權組織「保護衞士」(Safeguard Defenders)，在全球各國投訴央視旗下的中國環球電視網（CGTN）播放「被認罪」片段涉嫌違反有關法例，早前成功讓英國政府撤銷CGTN的落地執照。未來，該組織將繼續在美國、澳洲、加拿大、法國等地投訴央視的行為。

達林近日接受外媒訪問時表示，5年前他在中國從事法律活動，某個夜裏卻被中國國安人員帶走，與女友均要在指定居所受監視居住。兩星期多後，他答應錄製認罪片段才獲釋送上返回瑞典的航班，中國要求他10年內不得赴華。

達林之後發起「保護衞士」組織，2018年支持曾在上海被迫在電視認罪的英國前記者兼商人韓飛龍，向英國通信管理局（Ofcom）提交信件投訴CGTN，指控CGTN播放韓飛龍在被餵藥、上銬、關入鐵籠後被強迫錄製的電視認罪片段，因此違反英國廣播法有關私隱保護和公平對待方面的標準。另外，他還幫助瑞典籍香港銅鑼灣書店老闆桂民海的女兒Angela、該書店店長林榮基、前英國駐香港領事館僱員鄭文傑，正式向Ofcom提交類似投訴。一系列的投訴令英方認定CGTN受中共控制，最終吊銷其在當地的廣播執照。

「保護衞士」前年曾向美國聯邦通信委員會（FCC）投訴CGTN播放電視認罪片，但未獲回應，至今年3月重新提交投訴，幾天後獲FCC確定展開調查。達林表示，美國憲法第一修正案保護新聞言論自由，但FCC明文禁止廣播媒體刻意歪曲新聞，而今次FCC積極回應投訴，他對調查很有信心，又指目的是迫使央視停止參與這種違反人權和法治的行為。這場投訴運動開始以來，CGTN及央視國際頻道上播放電視認罪片的頻率，已顯著降低。