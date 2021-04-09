向心夫婦涉嫌洗錢　法院裁定限制出境8個月

中國大陸籍男子王立強前年在澳洲尋求政治庇護時，聲稱由香港上市公司中國創新投資有限公司董事局主席向心吸納為間諜，負責滲透香港及台灣。身處台灣的向心夫婦周四（8日）遭台北地檢署以涉嫌違反《洗錢防制法》起訴後，台北地方法院周五（9日）裁定，即日起限制兩人出境出海8個月。

根據台灣的《刑事訴訟法》規定，在偵查階段，檢察官限制被告出境出海不得超過8個月，聲請延長限制第1次不得超過4個月，第2次不得超過2個月，以延長2次為限，等於被告於偵查階段可被限境14個月。至於在審判階段，限制出境出海每次不得超過8個月，犯最重本刑為有期徒刑10年以下的罪者，累計不得超過5年，其餘的罪累計不得超過10年。

檢方2019年11月偵辦案件後，對向心夫婦限制出境已接近14個月，期限將於下周二（13日）凌晨零時屆滿。北檢周四起訴兩人後，使案件進入審判階段。法院認為向心夫婦罪嫌重大，在偵查中又否認犯罪，考慮兩人的社會地位及經濟條件，顯然有逃亡離台、滯外不歸的可能，恐影響審判或刑罰的進行，因此仍予以限制出境、出海處分。