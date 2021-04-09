零星降雨難解旱情　中部限水或持續至月底

台灣中南部地區近日久旱不雨，台中、苗栗等地周二（6日）起水情預警燈號由橙轉紅，實施「供5停2」（供水5日，停水2日）分區供水，有機會持續至本月底。新竹的旱情亦趨嚴重，水情預警亦可能轉為紅燈。雖然台北過去兩日有零星降雨，但難以改善情況。

台經濟部水利署周五（9日）指出，周四晚間鋒面雖帶來水氣，但降雨集中在東北部地區，由周四（8日）晚至周五上午，基隆新山水庫累計有20毫米雨量已屬最多，桃園石門、新竹寶二、南部的曾文與南化水庫累積雨量都不到1毫米，對旱情幫助相當有限。

水利署表示，新竹、嘉義、台南及高雄的旱情預警已亮橙燈，實施第一階段限水，苗栗、台中、北彰化也實施「供5停2」限水；雖然已針對最壞情況作規劃與評估，包括中部「供5停2」（供水2日，停水2日）限水，但目前水庫儲水量去化速度仍在掌握之中，旱情尚未惡化到要實施「供2停2」。

水利署又提到，本月底中央氣象局將提出梅雨預報，屆時會依照預報及最新旱情等情況判斷，一切仍要多加觀察，但要未雨綢繆。中央氣象局長鄭明典在Facebook分享去年及今年的梅雨指標圖，指下月21日前出現梅雨機率不高，希望大家多珍惜水資源。