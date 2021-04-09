攻台主力73集團軍演練　包括「斬首」任務

台海局勢升溫之際，被視為攻台主力的解放軍東部戰區第73集團軍近日在福建進行演練，當中包括「斬首」任務。另大連海事局周五公布，渤海海峽黃海北部部分海域由本月11至18日將執行軍事任務，期間禁止船隻駛入有關範圍。

第73集團軍近日在福建南部山區訓練，偵察小隊收到命令後，前往山區出動無人機空中偵察，了解敵方部署，再制訂作戰計劃。之後，士兵利用地形隱蔽滲透，帶領火力組摧毀目標；再兵分兩路，由火力組掩護突擊隊員，使用多種輕武器快速進攻，清除散兵，完成「斬首」任務。

入夜後，解放軍士兵佩戴多種夜視設備執行任務，偵察組解決一名「敵方」巡邏哨兵後，迅速破壞目標區域的照明系統，分別從頂樓及一樓突擊闖入；又以多種武器掩護，在2分鐘內成功救出人質。此次演練中，解放軍士兵使用了霰彈槍、微型衝鋒槍、92式手槍等近戰武器。

報道稱，偵察兵主要獲取重要軍事情報、偵察及打擊重要軍事、交通設施等。今次訓練主要集中破襲及「斬首」能力，破襲指對敵軍交通線或是小規模據點進行襲擊；斬首則是通過精準打擊，消滅敵方的首腦和首腦機關。