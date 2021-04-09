美國商務部制裁7間中國機構　華外交部︰將採取必要措施

美國商務部工業和安全局（BIS）周四（8日）宣布制裁7家中國超級電腦機構，指它們從事違反美國國家安全或外交政策利益的活動。對此，中國外交部發言人趙立堅周五（9日）表明堅決反對，強調中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

趙立堅批評，美國政府為維護自身科技壟斷和霸權地位，遏制中國發展，一再泛化國家安全概念，濫用國家力量，濫用實體清單，不擇手段地惡意打壓中國高科技企業。他指出，美國在超級電腦領域對中國實施技術封鎖由來已久，但中國超級電腦依然憑借自主創新躍居全球領先地位。美國的遏制打壓阻擋不了中國科技進步發展的步伐，只會更加堅定中國自主創新的決心和意志。

另對於有美國議員提出針對中國的戰略競爭法案，趙立堅表示，中方對有關議員提出的相關法案表示堅決反對。中方在中美關係以及經貿、涉疆、涉港、涉台等問題上的立場是一貫的；中方致力於同美方發展不衝突、不對抗，相互尊重、合作共贏的關係，但同時將繼續堅定維護國家主權安全和發展利益。有關人士應客觀理性看待中國和中美關係，停止推進有關消極議案。