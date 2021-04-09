涉嚴重違紀違法　省公安廳長劉新雲受查

內地繼續整肅政法系統貪腐問題，中紀委周五（9日）通報，山西省副省長、省公安廳廳長劉新雲涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中紀委國家監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，現年58歲的劉新雲是山東淄博人，曾長期在山東任職，歷任淄博市公安局副局長，淄博市公安局政委、黨委副書記，菏澤市公安局局長、黨委書記，菏澤市副市長，濟南市公安局局長、黨委書記等職務，2014年12月調任公安部網絡安全保衛局局長兼國家網絡與信息安全信息通報中心主任，至2018年才空降山西，擔任副省長、省政府黨組成員、省公安廳廳長兼黨委書記的職務。

另中紀委同日通報，早前受查的四川省紀委前正廳級紀檢監察員楚明，因對抗組織審查，利用職務便利在公司經營、稅收減免、項目承攬等方面為他人謀取利益並收受財物，嚴重違反黨紀，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，決定開除其黨籍，並將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

此外，廣東省人民檢察院通報，廣東省委第四巡視組前組長周世明涉嫌受賄一案，已由省監委調查終結，經省人民檢察院指定管轄，交由珠海市人民檢察院審查起訴；近日，珠海市人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對周世明作出逮捕決定，案件正進一步辦理中。