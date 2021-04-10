普洱價格不斷上升　官媒揭茶農為致富不惜毀林種茶

普洱茶價格近年不斷上升，被稱為「中國普洱茶第一縣」的雲南西雙版納州勐海縣亦不斷發展。惟據內地官媒報道，一些村民為了增加茶葉產量，不惜砍樹種茶，令當地布朗山鄉林地遭到嚴重毀壞。

據報道，勐海縣全縣人口約35萬，八成左右的人口都和茶經濟有關係。布朗山有廣為人知的老班章等茶葉品牌，古樹茶尤其有名，出售茶葉為農戶帶來很高經濟收益，成為村民眼中的「搖錢樹」。愈來愈多茶農因此變得富裕。

面對可利用的閒置土地愈來愈少，一些村民受經濟利益誘使下，不惜砍樹種茶。其中一名住在布朗山鄉班章村的岩姓村民，因在村小組集體林地擅自砍伐林木，最終被罰款5萬元（人民幣，下同，約6萬港元）。

惟即使當局加大監管力度，一些村民竟採取放火燒樹和圍剝樹皮等方式，隱蔽地毀林種茶。新栽的小茶樹比較脆弱，旁邊的大樹會遮擋小茶樹的陽光和水分吸收，而使用圍剝樹皮的方式，就能讓大樹漸漸枯萎死去，且表面上看來像是樹木的自然死亡，難以被發現。

雲南省去年5月已在全省範圍內啟動為期6個月的專項整治行動，最終僅在西雙版納州，已查處了3,000多宗毀林案件，處理3,000多人，罰款1,500多萬元（約1,800萬港元），並收回林地面積2萬多畝，恢復植被近5萬畝，種植樹苗68萬多株。