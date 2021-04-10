台漢戀已婚女不成　竟設假車禍擄人殺害

台灣屏東縣萬丹鄉一名55歲黃姓男子，周四（8日）晚涉嫌設計一宗假車禍，駕私家車把一名騎電單車的29歲曾姓已婚女子撞倒，再將她抱上車擄走殺害。黃男周五（9日）到屏東分局民和所投案，但拒絕說明曾女死亡過程，據報他曾追求曾女不果。警方依妨害自由、殺人罪嫌，移送案件法辦。

報道指，曾女是一名通訊器材行的服務銷售員，長相甜美，無業的黃男今年2月在購買手機時認識曾女，曾對她有不雅舉動而驚動警方。他卻疑似追求不成，藉製造假車禍，進而將曾女擄往空屋，失手殺人後棄屍。曾女失蹤後，她的親友連夜找不到人，急忙在Facebook社群發文尋人，請求路過事發路段的司機，如果行車紀錄儀拍到情況，便提供給他們或警方，同時向警方報案。

警方當晚接報後，即動員大批警力連夜徹查，翻閱周遭的閉路電視畫面，更分區派員清查公園、水溝、空屋等，均未發現曾女行蹤。黃男在周五早上6時40分徒步到屏東分局民和所投案，稱他與曾女發生車禍，並將對方帶走，但遲遲不肯說出她身處的位置。警方再翻查閉路電視，在黃男住所附近展開地氈式搜索，並鎖定曾女的手機定位，終在中午12時發現她在屏東市水源路一間空屋內，但已經死亡。

據報該空屋並非黃男所有，他到案後竟在分局呼呼大睡，拒絕說明曾女死亡過程，警方已在現場拉起封鎖線。黃男已被警方正式逮捕，但由於其供詞反覆，詳細事發動機、假車禍過程及殺人經過，均待進一步釐清。檢察官會與法醫前往案發現場調查及驗屍，以確定真正死因。